Trabzonspor, Kucka'yı Borsaya Bildirdi
Trabzonspor Kulübü, İtalya'nın Milan takımında forma giyen Juraj Kucka'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, İtalya'nın Milan takımında forma giyen Juraj Kucka'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Juraj Kucka'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Bu arada, İtalya'da transfer görüşmeleri yapan Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Twitter hesabından, İstanbul'a hareketlerinden önce Kucka'nın özel uçak önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.