Trabzonspor-Krasnodar maçına doğru

23.10.2019 19:54

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Rusya temsilcisi Krasnodar'ın teknik direktörü Sergey Matveev, "Biz yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ortamı biliyoruz ve Trabzonspor'un da farkındayız. Fakat biz de takım olarak buraya hazır bir şekilde geldik." dedi.

Teknik direktör Matveev ile takım kaptanı Aleksandr Martynovich, maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rus ekibinin teknik direktörü, Trabzonspor ile yapacakları maç öncesinde gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Biz yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ortamı biliyoruz ve Trabzonspor'un da farkındayız. Fakat biz de takım olarak buraya hazır bir şekilde geldik." ifadesini kullandı.

Grupta Trabzonspor'un 1 puanı olduğuna işaret eden Matveev, "Trabzonspor 1 puan aldı ve biz henüz puan alamadık. Bunun farkındayız ve tedbirlerimizi aldık.Yarınki atmosferin çok iyi olacağına eminim. Stat, şehir gezdiğimiz yerlere baktığımız zaman maça hazır şekilde gözüküyorlar. Biz de gereken önlemleri aldık. Çünkü bu maç bizim için çok önemli. İnatçı bir yapımız var ve sahaya yansıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

Martynovich: "En iyisini yapmaya çalışacağız"

Takım kaptanı Aleksandr Martynovich ise grupta henüz puanlarının bulunmadığını anımsattı.

Bu nedenle maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Martynovich, "Biz daha henüz puanla tanışamadık. Trabzonspor'un grupta en azından 1 puanı var. Bizim için çok önemli maç ve hocamız da bunun farkında. Onun için yarın mücadelemizi göstereceğiz." dedi.

Martynovich, Avrupa ve Rusya Premier Lig'de geçen hafta oynadıkları maçları unuttuklarına dikkati çekerek, "Bizim için önemli olan yarınki maç. Hem ülke hem de Trabzonspor'da iyi bir hava var ama biz de yarın elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA