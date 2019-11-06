Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı - KRASNODAR

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı - KRASNODAR

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun dördüncü haftasında yarın Rusya temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

06.11.2019 21:25 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:26
Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı - KRASNODAR

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun dördüncü haftasında yarın Rusya temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: AA

VİDEO: Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı - KRASNODAR
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