Trabzonspor-Krasnodar

24.10.2019 21:26

Trabzonspor ile Rusya'nın Krasnodar takımı arasında yapılacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçının hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Medical Park

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Berg, Vilhena, Kambolov, Stotski, Suleymanov, Petrov

Kaynak: AA