Trabzonspor-Krasnodar
Trabzonspor ile Rusya'nın Krasnodar takımı arasında yapılacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçının hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Medical ParkHakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi,...
Trabzonspor ile Rusya'nın Krasnodar takımı arasında yapılacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçının hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Medical Park
Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Sörloth
Krasnodar: Safonov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Berg, Vilhena, Kambolov, Stotski, Suleymanov, Petrov