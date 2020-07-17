Trabzonspor, Konyaspor mesaisini sürdürdü Trabzonspor, pazar günü sahasında konuk edeceği Konyaspor maçı öncesi taktik çalıştı.

Trabzonspor, pazar günü sahasında konuk edeceği Konyaspor maçı öncesi taktik çalıştı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 33. haftasında pazar günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktiksel çalışmalar yaptı.

Trabzonspor, Konya maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA