Trabzonspor, Konyaspor mesaisine başladı Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor deplasmanında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, pazar günü sahasında karşılaşacağı Konyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Trabzonsporlu futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA