Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA, Tuğba Yardımcı - Spor
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Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir aydır takımla çalışmalara katılamayan Marek Hamsik de antrenmanda yer aldı.

Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Tuğba Yardımcı - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Haberler

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