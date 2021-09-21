Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
AA / Gazi Nogay - Haberler | Spor
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Perşembe günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Perşembe günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadığı bildirildi.
Bordo-mavili takımın antrenmanının, şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
AA / Gazi Nogay - Spor Haberleri