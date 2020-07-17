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Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
17.07.2020 21:14 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:18

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek

Kaynak: Hürriyet

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