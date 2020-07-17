Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.
17.07.2020 21:14 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:18
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek
Kaynak: Hürriyet