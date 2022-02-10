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Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA, Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Altaş Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Sakatlığı devam eden Marek Hamsik'in salonda çalıştığı, Fode Koita'nın ise takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Haberler

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