Trabzonspor-Konyaspor Maçı ne zaman? Trabzonspor-Konyaspor Maçı hangi kanalda?
19.01.2021 09:04 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:09
Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor-Konyaspor Maçı ne zaman? Trabzonspor-Konyaspor Maçı hangi kanalda?
Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleşecek, merakla beklenen Trabzonspor-Konyaspor Maçı ne zaman? Trabzonspor-Konyaspor Maçı hangi kanalda?
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor-Konyaspor Maçı 19 Ocak Salı günü oynanacak. Trabzonspor-Konyaspor Maçı 19:00'de başlayacak.
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.