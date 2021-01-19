Trabzonspor-Konyaspor Maçı ne zaman? Trabzonspor-Konyaspor Maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor-Konyaspor Maçı ne zaman? Trabzonspor-Konyaspor Maçı hangi kanalda?