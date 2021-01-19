Trabzonspor-Konyaspor Maçı ne zaman? Trabzonspor-Konyaspor Maçı hangi kanalda?
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Trabzonspor-Konyaspor Maçı ne zaman? Trabzonspor-Konyaspor Maçı hangi kanalda?

19.01.2021 09:04 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:09
Trabzonspor-Konyaspor Maçı ne zaman? Trabzonspor-Konyaspor Maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor-Konyaspor Maçı ne zaman? Trabzonspor-Konyaspor Maçı hangi kanalda?

Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleşecek, merakla beklenen Trabzonspor-Konyaspor Maçı ne zaman? Trabzonspor-Konyaspor Maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-Konyaspor Maçı 19 Ocak Salı günü oynanacak. Trabzonspor-Konyaspor Maçı 19:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

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