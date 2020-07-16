Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
16.07.2020 20:59 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:02
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA