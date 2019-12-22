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Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

22.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:17
Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın kapalı olarak maçın son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Ligde geçen hafta sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1'lik sonuçla mağlup olarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak geçen haftaki yenilgisini telafi etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Majid Hosseini'nin sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Bordo-mavili takımda, Campi, Hosseini, Yusuf Sarı ve Nwakaeme 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor.

Trabzonspor'un yarın ki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf Sarı, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA
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