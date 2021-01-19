Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?
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Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?

19.01.2021 11:00 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:04
Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor - Konyaspor maçı gerçekleşecek. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusu merak edilmekte.

Süper Lig heyecanında 39. defa karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor - Konyaspor, Süper Lig'in 20. haftasına Trabzonspor 27 puanla 8. sırada, Konyaspor ise 22 puanla 13. sırada giriyor.

Taraftarların sabırsızlıkla beklediği Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? olacağını soruyor.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de son yaptığı Antalyaspor karşılaşmasında berabere kalan Trabzonspor, bu hafta zafer mücadelesi verecek. Trabzonspor'un ev sahipliğini yaptığı Süper Lig Trabzonspor - Konyaspor maçı, Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Trabzonspor - Konyaspor maçı Kablo TV 232, Bein Sports 1 Digiturk 77 ve web üzerinden izlenebilecek.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

19 Ocak salı günü gerçekleşecek olan ve Abdulkadir Bitigen tarafından yönetilecek olan Süper Lig Trabzonspor - Konyaspor maçı, saat 19:00'da başlayacak.

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