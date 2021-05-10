Trabzonspor Konya'ya gitti
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Trabzonspor Konya'ya gitti

Trabzonspor Konya'ya gitti
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla Konya'ya hareket etti.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Flavio, Djaniny ile kart cezalısı Berat Özdemir, kadroda yer almadı. Hakan Yeşil, Ahmetcan Kaplan gibi genç oyuncular kafileye dahil edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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