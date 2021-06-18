Trabzonspor, Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı
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Trabzonspor, Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

Trabzonspor, Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "KTÜ Tıp Fakültesinde solunum şikayeti nedeniyle tedavi görmekte olan eski teknik direktörümüz ve Kocaelispor teknik direktörü sayın Mustafa Reşit Akçay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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Trabzonspor, Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı - Haberler Spor
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