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Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Gazi Nogay - Haberler | Spor
Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Dünkü Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise ısınma bölümünün ardında 5'e 2 pas ve dayanıklılık çalışmaları yapıp, çift kale maç oynadı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 30 Eylül Perşembe günü hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Gazi Nogay - Spor Haberleri
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