Trabzonspor-Kayserispor maçı öncesi konser düzenlenecek

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un, 25 Şubat Cuma günü Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi "İyi ki Trabzonspor var" adlı konser etkinliği düzenlenecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, ligde Trabzonspor'un şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığı zaman diliminde oynanacak Kayserispor maçı öncesinde taraftarları motive etmek amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor ve Ortahisar Belediyesi'nin organizasyonuyla konser etkinliği düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Ortahisar Belediyesi ana hizmet binası önünde saat 15.30 başlayacak konserde yöresel sanatçılar Sinan Yılmaz ile Ceren Ece Öksüz'ün sahne alacağını, Trabzonspor'un eski futbolcusu İbrahim Yattara'nın da konser etkinliğine katılarak taraftarlarla buluşacağını dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Kayserispor maçı öncesinde Trabzonspor'umuza güçlü bir destek vermek amacıyla konser etkinliği tertip ettik. İnşallah vatandaşlarımızın ve Trabzonspor'umuza gönül verenlerin yoğun katılımıyla şölen havasında bir konser etkinliği olacak. Taraftarlarımız da konserle beraber Trabzonspor'umuza destek vermek amacıyla stadımızı dolduracak ve alacağımız galibiyetle şampiyonluk yolunda güçlü ve emin adımlarla ilerleyeceğiz. Lig bitimine kadar Trabzon Büyükşehir Belediyemizin organizasyonuyla bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz."

Genç, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür etti.