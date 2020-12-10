Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

10.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:35

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Antrenmana, sağ uyluk arka adalesinde kas gerilmesi olan Nijeryalı oyuncu Anthnony Nwkaeme, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny Saemedo, sol arka adalesinden sakatlığı bulunan Stiven Plaza katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemine tepki olarak, "No to Racism" yazılı tişörtlerle sahaya çıkarak basın mensuplarına poz verdiler.

Futbolcular, basına açık bölümde pas çalışmasının ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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