Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

24.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:02

Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında oynayacağı İstiklal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00'de yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı antrenmanda yer almadı.

Kaynak: DHA