Trabzonspor, Kayserispor'a konuk olacak
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Trabzonspor, Kayserispor'a konuk olacak

11.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:14
Trabzonspor, Kayserispor'a konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak daha üst sıralara doğru yol almak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Djaniny ve Plaza forma giyemeyecek, Nwakaeme'nin durumu ise son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Kayseri'ye uçakla gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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