SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gittiTolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gitti.

KAYSERİ (DHA) - SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, 16.30'da özel uçak ile Kayseri'ye hareket etti. Trabzonspor'un Yukatel Kayserispor maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Peres, Edgar, Ahmetcan, Denswil, İsmail, Trondsen, Berat, Siopis, Murat Cem, Hamsik, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Yusuf, Nwakaeme, Cornelius ve Djaniny olmak üzere toplam 22 oyuncu yer aldı. Cezalı olan Hüseyin ile Hugo ve sakatlıkları bulunan Dorukhan, Abdulkadir Parmak ile Koita kafilede yer almadı.

Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşacak.

SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Şafak Sezer Gülben Ergen
Spor Umut Meraş Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mimar Sinan Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:17:24. #1.11#