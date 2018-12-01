Trabzonspor, Kayseri Deplasmanında 2-0'la Güldü

Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u Ekuban ve Amiri'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederken üst üste 2. galibiyetini aldı.

Trabzonspor'a Kayseri'de galibiyeti getiren goller, 83. dakikada Caleb Ekuban ve 90+7'de Vaid Amiri'den geldi. 3 gün önce annesini kaybeden Ekuban, attığı golü annesine armağan ederken duygusal anlar yaşadı.

GOLDEN SONRA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçtan önce Ünal Karaman'ın 'Annen vefat etti, istersen maça gelme' demesine rağmen 'Annem için oynamak istiyorum' deyip maça çıkan Ekuban, attığı golden sonra gözyaşlarını tutamadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 22'ye çıkartırken maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Üst üste 4. yenilgisini alan Kayserispor ise 12 puanla 17. sırada kaldı.

Süper Ligin 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

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YORUMLAR (7)

  • RİZESPOR’LU:
    Kardeş Kayserispor’un Yenilmesine Ne Kadar Üzüldüğümü Anlatmam Mümkün Değildir,,Trabzonspor Ofsayttan Bulduğu İki Golle Üç Puan Aldı,,Kayserinin İki Penaltısı Verilmedi,,Trabzonsporlu Futbolcular Çok Agrasiftiler,,Hakeme Yaptıkları Elkol Hateketlerinden Dolayı Oyundan Atılmalıydılar..İnanın Üzüntümden ağlıyorum.
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    PASTIRMA SUCUK: ıh ıh kayseri ıh ıh kayseri
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    1461 Lİ: ÇUFÇUF. ÇUFÇUF. ÇUFÇUF. DÜÜÜÜÜT. stop bekleme yapma stop
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    TRABZONSPOR 61: MENDİL VEREYİMDE YAŞLARINI,,SİL BAKİM;))
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