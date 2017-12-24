Trabzonspor, Kastamonu Havalimanı'ndan Trabzon'a Gitti

Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçı sonrasında Kastamonu Havalimanı'ndan Trabzon'a hareket etti.



Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor maçı sonrası kara yoluyla Kastamonu'ya geldi.



Kastamonu Havalimanı'nda taraftarların tezahüratlarıyla karşılanan futbolcular, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.





Bordo-mavili takım buradan da özel uçakla Trabzon'a gitti.