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Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

AA, Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Haber

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