Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor
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Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

03.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:52
Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde geçen hafta Fenerbahçe karşısında sahasında 1-0 mağlup olarak zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında moral bulmak istiyor.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında burnuna darbe alan Vitor Hugo'nun durumu da bugünkü çalışma sonrasında belli olacak.

Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğleden sonra uçakla İstanbul'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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