Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla Beşiktaş'ın arkasında averajla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor.
Karadeniz ekibinde Trondsen ve Djaniny'in sakatlıkları bulunuyor.
AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri