Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

19.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:55

Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içi oynadıkları Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'inden farklı olarak Kasımpaşa karşısında iki değişikliğe gitti. Genç teknik adam Erce'nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Uğurcan'a, Abdulkadir Parmak'ın yerine ise Ekuban'a ilk 11'de görev verdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Sturridge'nin yanı sıra Arda Akbulut kadroda yer almadı

YUSUF, NOVAK VE UĞURCAN DÖNDÜTrabzonspor'da ligin 16'ncı haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Yusuf Sarı ile, 17'nci haftada oynanan Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde sakatlanan Uğurcan Çakır ile Filip Novak, Kasımpaşa karşılaşmasıyla takıma döndüler. Uğurcan maça ilk 11'de başlarken, Yusuf ile Novak ise yedek kulübesinde yer aldı.STURRIDGE YİNE YOKTrabzonspor'un Antalya kampında sakatlık yaşayan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor maçında forma giymeyen Daniel Sturridge, Kasımpaşa ile oynanan maç öncesinde de ağrılarının devam ettiğini bildirirken, karşılaşmanın da kadrosuna dahil edilmedi.EKUBAN LİGDE 14 MAÇ SONRA 11'DETrabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Caleb Ekuban, ligde 14 maç sonra Kasımpaşa karşılaşmasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'de maça başlayan ve bir de gol kaydeden Ekuban, Kasımpaşa karşılaşmasında teknik direktör Hüseyin Çimşir tarafından sağ kanatta görevlendirildi.BİLAL BAŞACIKOĞLU DA MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİKayserispor ile sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor'un gündeminde yer alan sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu da Medical Park Stadyumu'na gelerek karşılaşmayı tribünden takip etti. Bordo-mavililerin 24 yaşındaki oyuncunun transferine önümüzdeki günlerde resmiyet kazandırması bekleniyor.TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Süper Lig'in 18'inci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar Medical Park Stadyumu tribünlerinin önemli bölümünü doldurarak ikinci yarının ilk müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadılar.

Kaynak: DHA