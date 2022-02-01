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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Duygu Avunduk - Spor
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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından top çalma ve pas çalıştı. İdman program dahilinde yapılan çalışmalarla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Duygu Avunduk - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Cumartesi, Kasımpaşa, Spor, Haber

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