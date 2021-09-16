Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.

Galatasaray maçında sakatlanan Trondsen'in yer almadığı antrenmanda, sakatlığı tam olarak düzelmeyen Djaniny ise koşu yaptı. İyileşen Gervinho takımla çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Bordo-mavililer, saat 19.00'de özel uçakla İstanbul'a gidecek.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
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Haber: Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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