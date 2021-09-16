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Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bir günlük izinin ardından devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bir günlük izinin ardından devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Trondsen antrenmanda yer almazken, Gervinho ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Djaniny ise takımda ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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