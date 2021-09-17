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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa müsabakası öncesi son idmanını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenmanın ardından bordo-mavililer, özel uçakla maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Gervinho, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius ve Fode Koita yer aldı.

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AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor Haberleri
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