Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

03.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:40
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını yaptı.

Karadeniz ekibinin uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün de saha kenarında koltuk değneğiyle antrenmanı izlediği bildirildi. Genç oyuncunun, bir süre teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştüğü belirtildi.

Trabzonspor, THY'ye ait özel uçakla saat 15.45'te İstanbul'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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