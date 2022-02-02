Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor
AA, Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile son buldu.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.