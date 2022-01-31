Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor
AA, Hakan Burak Altunöz - Spor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.
Antrenman, 5'e 2 ve rondo çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
AA / Hakan Burak Altunöz - Spor