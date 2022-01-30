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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

AA, Duygu Avunduk - Spor
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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları yaptı.

Antrenman, dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

AA / Duygu Avunduk - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Cumartesi, Kasımpaşa, Spor, Haber

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