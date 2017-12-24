Trabzonspor - Karabükspor

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk oluyor.

Trabzonspor - Karabükspor

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenerek art arda  5 maç kazanan bordo-mavililer, Kardemir Karabükspor'a konuk oluyor.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

İLK 11'LER

Kardemir Karabükspor: Çağlar, Osman, Barış, Gaman, Ibanez, Ceyhun, Poko, Skulason, İlhan, Serdar, Yatabare.

Trabzonspor: Onur, Tomas, Mustafa Akbaş, Mas, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Olcay, Abdülkadir Ömür, Burak

Trabzon seri peşinde

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. hafta sahasında  Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14.  haftada Antalyaspor'u evinde 3-0, 15. haftada İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0, geçen  hafta da evinde Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek art arda 5 maçtan galibiyetle  ayrılan Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçını da kazanırsa, 2010-2011  sezonuyla birlikte son 14 sezonun en iyi galibiyet serisini elde etmiş olacak.  Bordo-mavililer, 2003-2004 sezonunda 22. haftadan başlayan 11 haftalık galibiyet  serisi başarısı göstermişti.

Çalımbay'dan iki zorunlu değişiklik

Geçen hafta gördükleri sarı kartlarla cezalı konumuna düşen Uğur  Demirok ile Juraj Kucka, Kardemir Karabükspor maçında görev alamayacak.

7 oyuncu ceza sınırında

Trabzonspor'da maç öncesi 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer  alıyor.

Mustafa Akbaş, Joao Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi,  Matus Bero ve Burak Yılmaz, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda  cezalı duruma düşerek, ikinci yarının ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında  görev yapamayacak.

Kaynak: Skorer

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