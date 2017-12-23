Trabzonspor, Karabük'e Gitti
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için Karabük'e gitti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için Karabük'e gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Ankara'ya hareket eden bordo-mavili kafile, daha sonra kara yoluyla Karabük'e geçecek.
Bordo-mavili takımda, kart cezalıları Uğur Demirok ve Juraj Kucka, gribal enfeksiyon geçiren Fabian Castillo ile sakatlığı bulunan Hasan Batuhan Artarslan olmak üzere 4 oyuncu yer almadı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, genç stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen'i de kafileye dahil etti.
Bu arada bir grup taraftar havalimanında Trabzonspor'u meşalelerle uğurladı.
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