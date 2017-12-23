Trabzonspor, Karabük'e Gidemedi (2)

TRABZONSPOR ANKARA'DA



Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, özel uçakla Ankara'ya gitti. Kafilenin buradan kara yoluyla Karabük'e geçeceği bildirildi.



Bugün saat 14.30'da özel uçak ile Kastamonu'ya gidip buradan da kara yoluyla Karabük'e geçmeyi planlayan Trabzonspor kafilesi, Kastamonu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle saat 15.05'te Ankara'ya hareket etti. Bordo-mavili kafile, daha sonra buradan kara yoluyla Karabük'e geçecek.



Trabzonspor'un Karabük kafilesinde, kart cezalıları Uğur Demirok ve Kucka'nın yanı sıra gribal enfeksiyon geçiren Castillo ile sakatlığı bulunan Hasan Batuhan Artarslan yer almadı.



