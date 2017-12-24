Trabzonspor, Karabük'e Geldi
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için Karabük'e geldi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için Karabük'e geldi.
Özel uçakla Ankara'ya, ardından kara yoluyla Karabük'e gelen bordo-mavili kafile, Safranbolu ilçesinde kalacağı otele geçti.
Trabzonspor'u burada bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Kardemir Karabükspor-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 14.00'te Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yapılacak.