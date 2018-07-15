Trabzonspor Kampında Sakatlanan Burak Yılmaz, Ameliyat Olmak İçin Türkiye'ye Döndü

$anli GS1905 imparatorluguna ihanet Edenin Sonu Böyle Vaahim Olur!!! Burak Genede Gecmis Olsun
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BOŞ MUHABBETLER BUNLAR: ve angus dile gelir ilk kurduğu cümle de tıpkı yukarıdaki gibidir.
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Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.
Fanatik'in haberine göre; yıldız golcünün kasığından ameliyat olmak üzere takım kampından ayrıldığı ve Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.
SAKATLIĞI DAHA YENİ ATLATMIŞTI
Tecrübeli golcü, uzun süreli sakatlığını daha yeni atlatmış ve takımla antrenmanlara başlamıştı.