Trabzonspor Kampında Sakatlanan Burak Yılmaz, Ameliyat Olmak İçin Türkiye'ye Döndü

Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.

Fanatik'in haberine göre; yıldız golcünün kasığından ameliyat olmak üzere takım kampından ayrıldığı ve Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.

SAKATLIĞI DAHA YENİ ATLATMIŞTI

Tecrübeli golcü, uzun süreli sakatlığını daha yeni atlatmış ve takımla antrenmanlara başlamıştı.