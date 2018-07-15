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Trabzonspor Kampında Sakatlanan Burak Yılmaz, Ameliyat Olmak İçin Türkiye'ye Döndü

Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sakatlanan Burak Yılmaz, kasığından ameliyat olmak için Türkiye'ye döndü.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.

Fanatik'in haberine göre; yıldız golcünün kasığından ameliyat olmak üzere takım kampından ayrıldığı ve Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.

SAKATLIĞI DAHA YENİ ATLATMIŞTI

Tecrübeli golcü, uzun süreli sakatlığını daha yeni atlatmış ve takımla antrenmanlara başlamıştı.


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YORUMLAR (3)

  • FETİH SULTAN TERİMLİ:
    $anli GS1905 imparatorluguna ihanet Edenin Sonu Böyle Vaahim Olur!!! Burak Genede Gecmis Olsun
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    BOŞ MUHABBETLER BUNLAR: ve angus dile gelir ilk kurduğu cümle de tıpkı yukarıdaki gibidir.
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