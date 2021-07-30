Trabzonspor Kamp Çalışmalarını Tamamladı
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk ayağını Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdi. Burada 24 günlük kamp dönemi geçiren Karadeniz ekibi, 28 Temmuz Çarşamba günü son yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk ayağını Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdi. Burada 24 günlük kamp dönemi geçiren Karadeniz ekibi, 28 Temmuz Çarşamba günü son yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: Dugout