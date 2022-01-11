Trabzonspor kalesini kapattı

Spor Toto Süper Lig'de 49 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, savunma performansıyla dikkati çekiyor.

Şampiyonluk yolunda en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde yer alan bordo-mavililer, kalesini adeta gole kapattı.

Trabzonspor, 20. hafta itibarıyla ligin en az gol yiyen (14) takımı konumunda bulunuyor. Karadeniz ekibi, kalesinde maç başına 0,7 gol gol gördü.

Karadeniz ekibi, bu sezon oynadığı 20 maçın 9'unda rakiplerine gol şansı tanımazken, son 4 maçta ise sadece 1 gol yedi.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

Haberi Kaydet