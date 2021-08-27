Trabzonspor kalesini gole kapatamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor kalesini gole kapatamadı

Trabzonspor kalesini gole kapatamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 6 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, savunmada sıkıntı yaşıyor.

Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 6 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, savunmada sıkıntı yaşıyor. Son iki sezondur transferi konuşulan kaleci Uğurcan Çakır'ın yaşadığı performans düşüklüğü ise dikkat çekiyor.

Bu sezon lig ve Avrupa'da toplamda 6 maça çıkan Trabzonspor, söz konusu karşılaşmaların tamamında kalesinde gol gördü. Bordo-mavililerde performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve son iki sezondur transferi konuşulan kaleci Uğurcan Çakır'ın ise yaşadığı performans düşüklüğü dikkat çekiyor.

6 maçta 11 gol

Sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndan başlayan Trabzonspor sahasında Norveç'in Molde ekibi ile 3-3 berabere kaldı. Deplasmanda ise rakibi ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer Süper Lig'de Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti. Avrupa Konferans Ligi Play-off ilk maçında ise sahasında Roma'ya 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, ardından Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken, rövanş maçında ise deplasmanda Roma'ya 3-0 mağlup oldu ve Avrupa defterini bu sezon için kapattı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda kalesinde 11 gol görürken, rakip filelere ise 12 gol gönderdi.

Uğurcan Çakır'ın performansı

Trabzonspor'da son iki sezondur transferi konuşulan kaleci Uğurcan Çakır'ın ise yaşadığı performans düşüklüğü dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon sonu takımdan ayrılacağı konuşulan milli kaleciyle ilgili olarak bordo-mavili kulüp istediği rakamlara ulaşamadı. EURO 2020 gruplarında kalesinde 8 gol görmesine rağmen en çok kurtarış yapan kaleci olan Çakır, bu sezon bordo-mavili takımda forma giydiği 6 resmi maçta kalesini gole kapatamadı.

Geçtiğimiz sezon yüzde 89'luk bir başarı ortalaması yakalayan milli kaleci bu sezon ise forma giydiği 6 maçta yüzde 65'lerde kaldı. Başarılı eldiven geçtiğimiz sezon forma giydiği 36 maçın 13'ünde kalesinde gol görmemişti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kol kola turlayan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oluyor
Kol kola turlayan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oluyor
Helsinki'yi üstün oyunla eleyen Fenerbahçe, Finlandiya basınını mest etti
Helsinki'yi üstün oyunla eleyen Fenerbahçe, Finlandiya basınını mest etti
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Sultan Alparslan
Magazin Burak Deniz Demet Akalın Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Marcao Fatih Terim Hikmet Karaman Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Trabzonspor kalesini gole kapatamadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 10:37:20. #1.16#

title