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Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır: "Öz güvenimiz yerinde"

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, lig başlayınca galibiyet serilerine devam edip, sonunda da şampiyon olmayı istediklerini belirtti.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır:
09.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:05

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, lig başlayınca galibiyet serilerine devam edip, sonunda da şampiyon olmayı istediklerini belirtti.

Çakır, Trabzonspor dergisinin haziran ayı sayısında yer alan röportajında, kalecilik kariyeri ve geleceğine dair hedeflerini anlattı.

Kalecilikte yeteneğin önemli olduğunu ancak bu yeteneği geliştirmek için de sürekli çalışmak gerektiğini vurgulayan Çakır, öz güvenini ise kendisine verilen şanslar sayesinde kazandığını aktardı.

En çok kaleyi ne zaman terk etmesi konusunda karar verirken zorlandığına dikkati çeken Uğurcan, "Çünkü saliselik kararlar vermek zorundasınız. İşin bu kısmı genel olarak oynayarak tecrübe edilebiliyor. Oyun zekanızın iyi, konsantrasyonunuzun üst düzeyde olması gerekiyor. Tecrübem arttıkça bu konularda daha az zorlandığımı görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

"Mental açıdan hep güçlü olmanız lazım"

Çakır, kalecinin sahada lider gibi olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Rakip 1-0 önde olsa bile sizin yapacağınız bir kurtarış takıma moral verebiliyor. En azından takımı ateşleyebiliyor. Bu nedenle mental açıdan hep güçlü olmanız lazım. Kalecinin skor ne olursa olsun maçın içinde kalması, moralinin bozulmaması gerekir. Küçük bir fark maçı sizin lehinize çevirebilir. Psikolojik güç bence bu konuda çok önemli. İyi bir kaleci sakin, soğukkanlı ve konsantre gözükmelidir. Maçı yaşamak çok önemli. Bunu başarırsanız beden dilinize otomatik olarak yansıyor. Dikkatli olmanız lazım. Rakibiniz güçten düştüğünüzü zannetmemeli."

"Öz güvenimiz yerinde"

Eğer bir şansı olsaydı, sonucunu değiştirmek istediği maçın Trabzon'da oynadıkları Medipol Başakşehir mücadelesi olduğunu anlatan Uğurcan Çakır, "O maçı istediğimiz gibi bitirseydik şimdi üç puan önde olacaktık. İyi oynadığımız bir maçtı. Taraftarımız yanımızda olsaydı kazanırdık diye düşünüyorum." diye konuştu.

Takımın gayet iyi durumda olduğunu söyleyen başarılı kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öz güvenimiz yerinde. İnşallah lig başlayınca galibiyet serilerine devam ederiz ve sonunda şampiyon oluruz. Futbolun doğası gereği yeni kurallar bize uzak geliyor. Her durumda yakın temas oluyor çünkü. Örneğin soyunma odasında istediğiniz kadar uzak durun, maç içinde korner veya duran top kullanılırken mecburen yan yana olacaksınız. Önlem almak önemli ama futbol sonuçta bir temas oyunu. İnşallah ligler başlayana kadar koronavirüs tamamen etkisini kaybeder ve rahat rahat oynarız. Şampiyonluk benim en büyük motivasyonum. Kendime bu hedefi koydum ve bu hedef doğrultusunda çalışıyorum. Hayallerimden birini gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Çakır, hem lig hem de kupa şampiyonluğunun çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Trabzonspor taraftarı bir çocuk olarak Trabzonspor'da oynayıp, şampiyonluklar yaşamak ve milli takıma gitmek istiyordum. Gelinen noktada hem lig hem de kupa şampiyonluğuna yakınız. Bu hedefler çalışma azmimi körüklüyor ve motive ediyor. Geceleri bunları düşünmeden uyuyamıyorum." şeklinde konuştu.

Başırılı file bekçisi, kendisi için yapılan transfer tekliflerine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Tekliflerin olması açıkçası motivasyonumu arttırıyor. Bu teklifler ışığında bazı şeyleri doğru yaptığımı görüyorum. Ben bu takıma yardım etmeyi ve şampiyonluk yaşamayı hedefliyordum. Bu hedefler doğrultusunda çalışınca doğal olarak milli takıma davet ve başka kulüplerden teklifler kendiliğinden geliyor. Ancak benim hedefim öncelikli olarak Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak. Tabii bunun yanı sıra Avrupa'ya transfer olup Trabzonspor'u orada da en iyi şekilde temsil etmek gibi bir hayalim var. Hedeflerime adım adım ve sırayla ilerlemek istiyorum."

"Varlığı bana kendimi güvende hissettiriyor"

Uğurcan Çakır, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in oyuncularla kurduğu diyalog, taktik bilgi ve anlayış anlamında iyi bir çalıştırıcı olduğunu vurguladı.

Çimşir'in futboldan gelmesi nedeniyle, oyuncaya yaklaşımının da çok güzel olduğunun altını çizen Çakır, "Varlığı bana kendimi güvende hissettiriyor. Karşınızda size güvenen biri olunca, onun için sahada her şeyi vermek istiyorsunuz. İnşallah kariyerinde büyük başarılar kazanır. Takım olarak kendisiyle çalışmaktan hepimiz çok memnunuz." şeklinde görüş belirtti.

Genç kaleci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligin 12 Haziran'da tekrar başlayacak olmasına ilişkin, "Virüse bağlı vakaların azaldığını gördükçe, alınan kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu ligin bir şekilde oynanması gerekiyor ve bizim iddiamız da büyük. Bu zamana kadar çok iyi bir şekilde geldik. Kalan sekiz haftada elimizden gelenin en iyisini yapıp şampiyon olmak istiyoruz. Hocalarımızla beraber en güzel şekilde hazırlığımızı yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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