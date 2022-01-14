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Trabzonspor kafilesi Sivas'a geldi

Trabzonspor kafilesi Sivas'a geldi
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Sivas'a geldi.

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesi, buradan kamp yapacağı Otel'e geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada eksi 9 derecede havalimanında otobüse binen futbolcuların soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

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AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri

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