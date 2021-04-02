Trabzonspor kafilesi, Sivas'a geldi
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor
Süper Lig'in 32. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor kafilesi Sivas'a geldi.
Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı
Süper Lig'in 32. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor kafilesi Sivas'a geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavili takım Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na geldi. Trabzonspor kafilesi, daha sonra buradan kamp yapacağı otele geçti.
Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor yarın saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya