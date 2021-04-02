Trabzonspor kafilesi, Sivas'a geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor kafilesi, Sivas'a geldi

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor
Trabzonspor kafilesi, Sivas'a geldi

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor kafilesi Sivas'a geldi.

Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu
Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu
Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı
Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor kafilesi Sivas'a geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavili takım Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na geldi. Trabzonspor kafilesi, daha sonra buradan kamp yapacağı otele geçti.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor yarın saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Okay Yokuşlu İsmail Kartal Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzonspor kafilesi, Sivas'a geldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 18:55:32. #1.16#
title