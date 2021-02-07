Trabzonspor kafilesi, Malatya'da
07.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:04
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Malatya'ya geldi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Malatya'ya geldi.
Özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafiledeki teknik direktör Abdullah Avcı'ya bazı taraftarlar çiçek verdi.
Takım otobüsüne binen bordo-mavili kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş