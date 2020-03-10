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Trabzonspor kafilesi Malatya'da

Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

10.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:46
Trabzonspor kafilesi Malatya'da

Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

Özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir'e taraftarlar çiçek verdi.

Trabzonspor kafilesi daha sonra güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Trabzonspor kafilesi Malatya'da

Kaynak: AA

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Trabzonspor kafilesi Malatya'da

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