Trabzonspor kafilesi, İzmir'e gitti
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Trabzonspor kafilesi, İzmir'e gitti

Trabzonspor kafilesi, İzmir'e gitti
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e hareket etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İzmir'e gitti.

Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosunda Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Vitor Hugo, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Serkan Asan, Marlon, Faruk Can Genç, Berat Özdemir, Lewis Baker, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Bakasetas, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny ve Afobe yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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